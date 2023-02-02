Допросы, угрозы и выстрелы: российский военный рассказал о пытках пленных украинцев

В медиапространстве неоднократно появлялась информация о нарушении россиянами норм Женевской конвенции. Речь шла о том, что оккупанты жестоко допрашивали украинских мужчин в плену, в них стреляли и угрожали им изнасилованием.

Эту информацию подтвердил и солдат русской армии, бывший старший лейтенант Константин Ефремов. Более того, захватчик подробно рассказал, как его собратья применяли пытки к украинским бойцам в плену.

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Ефремов воевал в Запорожье

С помощью фотографий и военных документов, предоставленных Ефремовым, журналисты смогли подтвердить, что в начале полномасштабной войны он действительно был в Украине.

Военный билет Ефремова / Фото BBC

Оккупант воевал в Запорожской области, в том числе в Мелитополе. По словам россиянина, он неоднократно пытался уйти из армии, в конце концов его уволили за отказ вернуться в Украину, после чего он сбежал за границу.

Во время интервью россиянин рассказал о допросах доставленных в их часть украинцев в городе Каменка в Запорожской области. Подразделению Ефремова поручили там охрану "штаба тыла". Допросами занимался полковник.

Как допрашивали пленных украинцев

Полковник спросил пленника, назови мне националистов, кого ты знаешь в своем полку, взводе. А парень не понимает вопроса, мы, говорит, морская пехота Вооруженных сил Украины. За это полковник избил его, выбил несколько зубов,

– сказал Ефремов.

Российский полковник несколько раз приставлял пистолет к голове украинского военного, после чего вел счет и стрелял рядом с головой. Военнопленный кричал, был оглушен и не слышал вопросов русского полковника.

Ефремов также рассказал, как стал свидетелем пыток в городе Бильмак. Он сообщил, что один из украинских пленных признался, что был снайпером, после чего российский полковник "с ума сошел", стянул с него штаны и стал угрожать изнасилованием под видеосъемку, чтобы потом отправить запись его жене.

Российский солдат в Бильмаке / Фото BBC

Русский описал неоднократные угрозы оружием во время допросов. В одном случае оккупант прострелил пленному украинцу руку и ногу. Также, по словам бывшего российского военного, пленных украинских солдат запрещали кормить нормальной едой и давали только воду и сухари.

Подобные допросы продолжались неделю: ежедневно, днем или ночью, иногда по несколько раз.

Ефремов рассказал, что, вернувшись в Крым, где дислоцировалось его подразделение, он вместе с шестью другими россиянами решил уволиться из армии.

Константин Ефремов в Чечне / Фото BBC

По его словам, они уехали прямо из леса, где находилась военная база. Сначала – в Джанкой, а потом добирались в Россию собственными силами. После рапорта его начали обвинять в измене "люди, которые ни дня не были в Украине".

Оккупант извинился за нападение на Украину

Ефремов во время интервью извинился перед украинским народом за то, что пришел с оружием на нашу землю.

"Я благодарю Бога, что от моих рук не пострадал никто, что я не лишил никого жизни на той земле. И благодарю Бога, что сам не пострадал. У меня даже нет морального права, просить у украинцев прощения. Я даже за себя не могу извиняться, и не жду, что они меня простят. Я никогда не хочу и не буду участвовать в таком безумии", – сказал бывший российский военный.

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