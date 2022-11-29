Испуганный оккупант бегал из окопа в окоп, а потом сдался в плен беспилотнику: эпическое видео
Источник:Inform Napalm
Российские оккупанты панически боятся воинов ВСУ. В сети опубликовали эпические кадры, на которых потенциальный "двухсотый" оккупант бегает из окопа в окоп, пытаясь спастись.
Оккупант пожаловался, что сначала сидел в окопе. Однако впоследствии захватчика выгнали оттуда свои же.
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Они говорят: выходи, здесь места нет. Я отправился в другой окоп. Здесь уже "птичка" летала ваша. Так из окопа в окоп бегал. Арта летала,
– рассказал оккупант.
Когда враг понял, что вот-вот станет "двухсотым", решил сдаваться в плен. Однако сначала не понимал, куда. Тогда оккупант стал, смотрел на дрон и махал рукой.
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Генштаб заявил о колоссальных потерях врага
Российские захватчики несут в Украине колоссальные потери. По состоянию на 29 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на концерт в Кобзон отправились 88 380 захватчиков. Кроме того, уничтожили:
- танков – 2911 (+3),
- боевых бронированных машин – 5866 (+5),
- артиллерийских систем – 1901 (+2),
- РСЗО – 395,
- средства ПВО – 209,
- самолетов – 280 (+2),
- вертолетов – 261,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555,
- крылатые ракеты – 531,
- кораблей /катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),
- специальной техники – 163.
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