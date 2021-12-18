Российский олигарх Абрамович стал гражданином Португалии, – СМИ

СМИ сообщили, что российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Кроме того, он сразу стал официально самым богатым человеком в стране.

По данным СМИ, гражданство Абрамович получил как потомок общины сефардских евреев. Они обитали на Пиренейском полуострове.

Заметьте Гогилашвили прокомментировал уголовные дела против него и паспорт России

Документы на оформление Абрамович подал еще в октябре 2020 года. Процедура завершилась весной 2021 года.

Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальского еврейского сообщества. Олигарх был ее партнером.

Пока ни Абрамович, ни его представители не комментировали новость.

Абрамович – в списке самых богатых людей России