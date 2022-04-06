Российский олигарх в обход санкций скупает СМИ в Европе, – США

Российский олигарх Константин Малофеев решил, что ему удастся обойти санкции. Через своих подельников он начал покупать СМИ по всей Европе.

Санкции западных партнеров Украины сильно бьют по истеблишменту оккупантов. Впрочем, некоторые из них не делают никаких выводов и даже пытаются обойти наложенные ограничения.

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Нарушение санкций

Министерство юстиции США сообщило, что российский олигарх Константин Малофеев нарушал санкции, введенные в результате нападения России на Украину. В частности, он при содействии подельников пытался приобрести СМИ по всей Европе.

Министерство юстиции будет продолжать использовать все свои полномочия для привлечения к ответственности российских олигархов и других лиц, которые пытаются обойти санкции США,

– подчеркнул генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Кроме того, Гарланд добавил, что они изъяли миллионы долларов из финансового учреждения США, связанных с Малофеевым.

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