Российский олигарх умер при загадочных обстоятельствах после лечения похмелья у шамана

В России стало на одного миллиардера меньше. При достаточно загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин.

Умер Субботин в Мытищах, что на окраине Москвы, при довольно необычных обстоятельствах. Тело его было обнаружено вечером в воскресенье, 8 мая. И только в понедельник, 9 мая, официально подтвердили.

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По данным российских СМИ, его тело было обнаружено в подвале дома шамана, который проводил необычные обряды. Среди них и лишение похмелья.

Именно за этим к услугам шамана часто и обращался Субботин. Процедура включала использование ядовитой лягушки. На теле делался надрез, куда и капали лягушачьим ядом. После этого на человека нападала рвота. А уже после нее – долгожданное облегчение.

Среди других "услуг" шамана также были и вызов духов, принесение в жертву животных и купание в крови петухов.

Субботин давно дружил с супругами шаманов. Так что обратился к ним "за помощью" в очередной раз. Сообщается, что до этого он беспробудно употреблял алкоголь. В запой ушел после того, как жена на несколько дней уехала из дома.

Но только в этот раз "лечение" у шамана не помогло. Напротив, олигарху стало плохо с сердцем. Но вызвать медиков шаман не захотел. Просто дал Субботину таблетку корвалол и положил спать у себя в подвале. Там русский миллиардер и скончался.

От чего именно он умер – лягушачьего яда или чего-то другого – теперь должно установить следствие.

Александр Субботин – бывший член правления ООО "Торговый дом Лукойл" и родной брат бывшего вице-президента "Лукойла" Валерия Субботина. После работы в "Лукойле" Александр Субботин стал владельцем "Новой транспортной компании" (НТК).