Российский омбудсмен Москалькова попала в больницу с коронавирусом

5 июля 2021 , 22:14
Читати новину українською

Источник:

ТАСС

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу из-за заражения COVID-19. Ее госпитализировали вечером в понедельник, 5 июля.

Состояние здоровья Москальковой оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источник.

Читайте также Инфицированный COVID-19 премьер-министр Люксембурга попал в больницу

Москалькова госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, чувствует себя удовлетворительно,
 – сказал собеседник.

По его словам, российский обмудсмен продолжает лечение под наблюдением врачей. В то же время работа в аппарате уполномоченного по правам человека – продолжается.

Кроме этого, известно, что Москалькова в конце апреля сделала прививку от COVID-19. Вакцинировали тогда ее российским препаратом "V Спутник".

  • Укол обещали повторить через три недели, но, кажется, что-то пошло не так.
Обратите внимание! Москалькова в июле 2019 года в Киеве встретилась с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Тогда омбудсмены обсуждали освобождение украинцев, находящихся в плену в России, и удерживаемых в Украине россиян.

Ситуация с коронавирусом в России

  • По состоянию на 5 июля в России зафиксировали более 5 миллионов 500 тысяч случаев заражения COVID-19.
  • Победить смертельную болезнь смогли более 5 миллионов пациентов. Умерли почти 140 тысяч человек.
  • За прошедшие сутки, 4 июля, на территории страны-агрессора обнаружили более 24 тысяч инфицированных.
Автор: Олег Васьків