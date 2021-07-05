Российский омбудсмен Москалькова попала в больницу с коронавирусом
Источник:ТАСС
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу из-за заражения COVID-19. Ее госпитализировали вечером в понедельник, 5 июля.
Состояние здоровья Москальковой оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источник.
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Москалькова госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, чувствует себя удовлетворительно,
– сказал собеседник.
По его словам, российский обмудсмен продолжает лечение под наблюдением врачей. В то же время работа в аппарате уполномоченного по правам человека – продолжается.
Кроме этого, известно, что Москалькова в конце апреля сделала прививку от COVID-19. Вакцинировали тогда ее российским препаратом "V Спутник".
- Укол обещали повторить через три недели, но, кажется, что-то пошло не так.
Ситуация с коронавирусом в России
- По состоянию на 5 июля в России зафиксировали более 5 миллионов 500 тысяч случаев заражения COVID-19.
- Победить смертельную болезнь смогли более 5 миллионов пациентов. Умерли почти 140 тысяч человек.
- За прошедшие сутки, 4 июля, на территории страны-агрессора обнаружили более 24 тысяч инфицированных.