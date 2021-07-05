Российский омбудсмен Москалькова попала в больницу с коронавирусом

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу из-за заражения COVID-19. Ее госпитализировали вечером в понедельник, 5 июля.

Состояние здоровья Москальковой оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источник.

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Москалькова госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, чувствует себя удовлетворительно,

– сказал собеседник.

По его словам, российский обмудсмен продолжает лечение под наблюдением врачей. В то же время работа в аппарате уполномоченного по правам человека – продолжается.

Кроме этого, известно, что Москалькова в конце апреля сделала прививку от COVID-19. Вакцинировали тогда ее российским препаратом "V Спутник".

Укол обещали повторить через три недели, но, кажется, что-то пошло не так.

Ситуация с коронавирусом в России

По состоянию на 5 июля в России зафиксировали более 5 миллионов 500 тысяч случаев заражения COVID-19.

Победить смертельную болезнь смогли более 5 миллионов пациентов. Умерли почти 140 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 4 июля, на территории страны-агрессора обнаружили более 24 тысяч инфицированных.