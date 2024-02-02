"Или гаплык, или плен": как российский военный сдался украинскому дрону

На передовой российский пехотинец, чтобы выжить, сдался в плен украинскому дрону. После того как беспилотник сбросил гранату в окоп, оккупант проиллюстрировал жестами, что хочет сдаться.

Видео с дрона опубликовали в телеграм-канале 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Уже в плену россиянин рассказал, что на этот участок фронта включительно с ним прислали 40 оккупантов. Их всех разнесли ВСУ.

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Выбор между жизнью и смертью очевиден

После точного прилета гранаты в окоп российский боец понял, что у него есть два варианта: погибнуть, или же сдаться в плен и остаться в живых. Он выбрал последнее, и жестами продемонстрировал беспилотнику, что сдается и отправился к украинским позициям, следуя за дроном.

В результате операции все остались довольны – и россиянин, который уцелел и сейчас в безопасности, и украинские штурмовики, которые получили ценную информацию и пополнение для обменного фонда пленными,

– пишут военные.

Во время допроса он раскрыл много ценной информации, в частности вспомнил о личном составе и оружии своего подразделения. Так, украинские штурмовики получили полезную информацию и пополнение для дальнейших обменов пленными.

"Вражеский пехотинец сдался в плен дрону. Один точный сброс гранаты в окоп и россиянин понял – или гаплык, или плен. Он сделал правильный выбор – проиллюстрировал жестами game over ("игра окончена" – 24 Канал) и по взмахам пропеллеров дрона пошел к украинским позициям", – отмечают в пресс-службе 128 отдельной горно-штурмовой бригады.

Военный России сдался в плен нашему дрону: видео 128 ОГШБр

Эта история является ярким примером того, как современные технологии и изобретательность могут влиять на ход боевых действий, помогая Вооруженным Силам. Украинские военные продолжают использовать все доступные средства для защиты своей страны и уничтожения врага.

российские солдаты всегда должны помнить, что у них есть выбор: либо сдаться в плен, или погибнуть за далекие мечты своего президента и его окружения.

Отметим, что недавно появилось видео, на котором другой россиянин рассказывает о том, как попал в плен. Он говорит, что к нему отнеслись с пониманием, когда он сдался. Также он критикует пропаганду Кремля.