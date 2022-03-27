Российский план провалился: что будет после победы Украины

Что будет дальше? Любая война заканчивается миром. Я не сомневаюсь в нашей победе.

Это не горящий Кремль (чего хочется, но надо быть реалистами) и, скорее всего, не отвоеванный Крым. Но это совершенно точно полный провал российского плана присоединения Украины.

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И что потом?

Общие очевидные положения пропускаем. Не сомневаюсь, что будет новый план Маршалла и новая Украина.

А вот как изменится мир по политическому устройству? Какова будет архитектура международной безопасности? Как изменятся торговые пути и распределение труда?

Важно Оккупанты вывозят людей из Мариуполя и забирают документы и телефоны

Война меняет устройство мира

Русско-украинская война меняет не только лицо мира, но и его устройство. Это тектонический сдвиг в экономике, в науке, в политических союзах и даже в культуре. Под прежней структурой мироустройства Путин взорвал ядерный заряд. От нее не останется камня на камне.

Будет ли новый мир лучше? Не знаю. Подумаю над этим. Но то, что без России в нем будет чище и безопаснее, так это точно.

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