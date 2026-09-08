Боец "Азова" Сергей Бенца, переживший годы плена, в эфире 24 Канала рассказал об условиях в Еленовке, Горловке и российских СИЗО. Пленных заставляли в спешке есть горячие блюда, в каше попадались камни, а в котлетах – кости, позвоночники и другие остатки.

Питание зависело от места содержания

Условия питания различались в зависимости от места содержания. В Горловке еды было больше, в Кировской колонии она была лучшего качества, а в Орском СИЗО – более разнообразной. Хуже всего кормили в Еленовке, где большинство блюд фактически состояло из воды.

Когда я приехал в Еленовку, весил примерно 85 килограммов. В Горловку я уже приехал с весом 72 килограмма. Там кормили так, что сил хватало просто на то, чтобы не умереть,

– рассказал Бенца.

Представителей международных организаций пленные почти не видели. Красный Крест присутствовал во время выхода защитников с завода, когда они оставляли контактные данные. Позже отдельным пленным передавали посылки с вещами и продуктами, однако часть того, что должно было попасть к военным, до них так и не доходила.

В посылках было термобелье, носки, тапочки, две пачки сгущенного молока, конфеты. Еще должны были быть шоколадные конфеты и сигареты, но их взяли себе. Потом я видел анкеты – у всех было написано, что они "не курят",

– вспомнил боец "Азова".

Из-за постоянного недоедания организм быстро истощался. Даже обычный подъем по лестнице между этажами становился тяжелой физической нагрузкой, которую пленники испытывали буквально каждый день.

На обед давали всего четыре минуты

В местах содержания пленных часто не было ни часов, ни календарей. Время приходилось определять по солнцу сквозь закрашенные окна, по расписанию обходов или даже по песням из громкоговорителей, подсчитывая их продолжительность.

Я сидел и считал, сколько песен, сколько секунд в песне, выводил среднее значение, чтобы понимать, который час. Потом ориентировались на обед, пересчеты, обходы – так плюс-минус и определяли время,

– вспомнил Бенца.

На улицу могли не выводить неделями, а иногда и месяцами. Баня или прогулка формально могли быть раз в неделю, но все зависело от администрации и спецназовцев. Зимой в камерах оставалось холодно: окна открывали даже при работающем отоплении, а подходить к батареям запрещали.

Было настолько холодно, что когда давали горячую воду, чтобы помыть посуду, мы сидели и грели ею руки или ноги. К батарее подойти нельзя было – за это били,

– рассказал боец "Азова".

На еду также отводили минимум времени. В одной из колоний на весь обед давали четыре минуты, за которые нужно было съесть горячий суп и второе блюдо. Из-за спешки горячая еда обжигала ротовую полость, а качество самих продуктов могло быть крайне низким.

У нас был случай в Горловке: дали перловую кашу, а в ней очень много камней. Ешь – и вдруг хруст, не понимаешь, это зуб или камень. А в Орском СИЗО были ужасные котлеты – там попадались и глаза, и позвоночники, и даже ракушки,

– рассказал Бенца.

Такие условия сочетали в себе постоянный холод, ограничения в гигиене, недостаток нормального питания и ежедневный риск травм даже во время обычного приема пищи.

Боец "Азова" рассказал об условиях пребывания в российском плену: смотрите видео