Пленный оккупант объяснил, почему не хочет обмена и возвращения в Россию

Во время боевых действий военные Украины трофеят не только вражескую технику, но и пленяют оккупантов. Обычно впоследствии их отдают на обмен, однако, как выяснилось, не все захватчики хотят возвращаться в "великую и могущественную".

Все потому, что и они сами соглашаются с утверждением, что командование к ним относится как к мясу. Об этом, в частности, рассказал один из российских пленных, сообщили источники в ВСУ 24 каналу.

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Отношение как к куску мяса

Так, военнопленный прямо заявил, что командиры относятся к ним "как к куску мяса на полу". И это выражается не только на словах, но и в приказах, которые очень быстро могут привести к смерти.

Отправлял в такие места, где... Ну, просто нереально было, просто даже голову поднять. Там приказывал доставать, допустим, 200х, "минусов". Мы объясняли, что это невозможно сделать. Ему было без разницы, он говорил: "Меня это не еб*т". Прямо говорил: "Я хочу, чтобы вас убили, зае*али",

– пожаловался пленник.

Русский поделился, что такие команды он и его собратья воспринимали как неадекватные, неправильные и неприятные. Однако, по его мнению, что-то изменить внутри России невозможно, ведь россияне не так сплочены, да и вообще им это "не нужно". Всем, как и полагается рабскому населению, а не нации, просто безразлично.

Люди просто такие, вероятно, такой менталитет. То есть, когда их выращивали, воспитывали, то они и, наверное, выросли такими. С ошейниками,

– сказал он.

Домой возвращаться не хочет

Так что в полной мере на себе почувствовав заботу России о своем населении, военнопленный заявил, что не хочет возвращаться на "родину", не хочет, чтобы его отдали на обмен. И это даже несмотря на то, что дома его ждет беременная жена.

И вряд ли (домой поеду – 24 Канал). Скорее всего, сначала ФСБшники, потом еще что-то... И вернут назад. Не хотелось бы,

– сказал россиянин.

Он сказал, что не хочет воевать в Украине и не хочет, чтобы умирали люди. "Я понимаю, что это не наша страна. Я не хочу быть здесь, правда", – сказал он. Однако он хотел бы все же еще увидеть свою жену.

В то же время мужчинам, которых еще могут отправить воевать в Украину, он порекомендовал не приезжать, ведь "здесь нечего делать".

Нам здесь нечего делать. Ложиться и умирать – это зря все. Бесполезная смерть, ни к чему хорошему это никогда не приводит, не приведет никогда. … Это я хочу искренне, чтобы вы сюда не ехали. Вот прямо категорично говорю, что лучше сюда не ехать. Это зря все. Вы просто пойдете на убой,

– сказал оккупант.

Так что если или когда кому-то из россиян вручат повестку, то, по мнению пленника, стоит делать что угодно, лишь бы не ехать умирать на чужую землю.