До Киева не доехали и начались первые потери, – пленный россиян, первым заходивший на Киевщину

Российские военные в первые дни вторжения стремились зайти в Киев, однако застряли на подступах к столице Украины. Именно на Киевщине оккупанты начали нести первые потери.

Русский пленный Александр Иванченко из Уссурийска, воевавший с 24 февраля 2022 года – один из тех, кто первым заходил на Киевщину ночью, пишет 24 Канал. Воюющий с 2016 года оккупант рассказал, что якобы после первых потерь хотел, чтобы их вывели.

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Оккупанты хотели, чтобы их вывели из Киевской области

По словам российского военного, у оккупантов была задача ехать в Киевскую область. В то же время дальнейшие задачи, по его словам, якобы должны были уточняться уже на месте.

Иванченко рассказал, что они не доехали до Киева и стали в Козаровичах, что на север от Киева. Там армия России находилась больше месяца. Именно тогда, по словам пленника, у оккупантов начались первые потери.

Российский пленный рассказал о потерях оккупантов в Киевской области: смотрите видео

Он признается, что тогда думал, чтобы это быстро кончилось, а российских военных вывели из Киевской области.

Украинские военные уничтожали оккупантов из артиллерии

Военный из Уссурийска говорит, что двусторонних столкновений между украинскими военными и оккупантами не было. Пленный отметил, что по ним работала украинская артиллерия.

В частности, по позициям оккупантов били из "Градов". Иванченко с ужасом вспоминает обстрелы российских позиций, поскольку невозможно было помочь своим истекающим кровью товарищам.

По его словам, из-за ранения командира солдат пугала неизвестность, что с ними будет дальше. Поэтому россияне начали суетиться, убегая, чтобы по ним не прилетели снаряды.

Российский военный рассказал, что в его роте погибли двое военных и еще пятеро получили ранения.