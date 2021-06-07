Почему Гудков уехал из России в Украину

Пейзаж меняется. Не прошло и полугода со дня возвращения в Россию Алексея Навального, а общественные настроения изменились.
Вчера страну покинул политик Дмитрий Гудков, уголовное преследование которого по надуманному поводу вызвано, скорее всего, его высокими шансами на победу в Москве на сентябрьских выборах в Госдуму.
Интересно Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и приехал в Украину
Интересно, если бы Алексей Навальный сегодня решал, стоит ему возвращаться в Россию или нет – он бы вернулся?
Если к Навальному и его сторонникам (Милову, Волкову, Жданову) у властей могли быть претензии в отношении их призывов к уличным протестам, то случай Гудкова – другой.
Он в организации подобной активности заметен не был, собирался пойти на выборы от умеренного "Яблока".
Дмитрий Гудков / Фото BBC
Читайте Кто сильнее застращает: как Путин и Лукашенко соревнуются
Мы имеем здесь дело с эскалацией репрессий.
Их круг не просто расширяется. Они переходят на качественно иной уровень.
Остается только порадоваться, что Дмитрий Гудков успел уехать из России.