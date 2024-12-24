Российский военный преступник очень хотел похвастаться своими "достижениями" перед любовницей. Из-за желания угодить своему эго полковник "случайно" выдал место дислокации оккупантов в Луганске.

У Центра национального сопротивления благодаря патриотом на ВОТ оказалась служебная информация и личная переписка российского так называемого исполняющего обязанности командира ОМОН "Спарта" Александра Мачкура, передает 24 Канал.

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Российский полковник "подделал" наводчиком в Силах обороны

Во время опрометчивого и легкомысленного общения со своей любовницей росгвардеец раскрыл место дислокации захватчиков во временно оккупированном Луганске. Мужчина отправил подруге фото места, где он и его приспешники размещались.

Путем OSNT-разведки и анализа было установлено, что на фото – бывшее здание Луганск-Авто, расположено в поселке Екатериновка (Юбилейное) в пригороде Луганска.

Россиянин "сдал" украинцам себя и "собратьев" / Фото ЦНС

Тогда Силы обороны Украины не замедлили с ответом. После полковник будет рассказывать любовнице, что местные патриоты "навели" по ним удар, после которого домой не вернутся десятки "парней", а другие приедут калеками.

Мачкур рассказывает о последствиях удара / Фото ЦНС

Мачкур рассказывает любовнице о прилете / Фото ЦНС

Полковник делится количество потерь в результате удара по базе / Фото ЦНС

К сожалению, полковник Мачкур не отправился тогда к Кобзону. Сейчас он вернулся в родное Иваново, так же изменяет жене, получает от любовницы довольно отталкивающие интимные фото, дает интервью на "Ивтелерадио", защищает магистерскую и планирует дальнейший карьерный рост в системе МВД России.

В ЦНС напоминает, что Мачкуру не избежать заслуженного наказания. Также центр обратился к жене военного.

Если каратель вернется на фронт, то жена всегда сможет отомстить предательскому мужу за супружескую неверность. Ведь рано или поздно, но он таки сфотографирует свое новое место пребывания,

– говорится в сообщении.