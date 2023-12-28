На днях Красовский снова появился в информационном пространстве и самостоятельно рассказал, что с ним произошло. По словам ведущего канала "Ходорковский Live" Сергея Асланяна, один из способов россиян привлечь к себе внимание – некролог. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что российский пропагандист именно это и репетирует.

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"Красовский – лицо, прошедшее долгий путь деградации. Обратить на себя внимание может только некрологом. Это он и репетирует", – иронически отметил Асланян.

Репетиция некролога

По словам Сергея Асланяна, в России пропагандисты могут жить и чувствовать себя очень хорошо. Но до определенного момента. Если обратиться к истории, то те, кто был предан действующей власти и всеми костями "ложился за царя", умирали.

"В целом у пропагандистов в России безупречная ситуация, пока они не вспомнят историю. Те, кто ратовал за государство, – они не выжили. Те, кто служит этой власти, может засиять (на некоторое время – 24 Канал), но погибнет", – отметил ведущий.

То есть судьба таких как Соловьев, Симоньян и других из их компании, кто может формировать российскую информационную повестку дня, уже давно определена.

Их прикончат в какое-то время. Красовский в силу "важности" делает вид, что он первый, с кем это произошло,

– добавил Асланян.

Напомним, 6 декабря 2023 слушать концерт Кобзона отправился российский пропагандист Илья Кива. Предателя и скандального беглеца нашли застреленным в Подмосковье. Он был ликвидирован двумя выстрелами.

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