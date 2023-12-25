Красовский – это тот пропагандист, который в прямом эфире призывал топить украинских детей, за что заочно получил тюремный срок в Украине. В настоящее время он находится в больнице.

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Отравление пропагандиста

СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки утверждают, что в России был отравлен экс-директор Russia Today Антон Красовский. Сам он уже вышел на связь и рассказал, что ему резко стало плохо, из-за чего он находится в медучреждении.

Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику,

– сообщил Красовский.

Пропагандист добавил, что "приходит в себя". Разведка не сообщает подробностей инцидента – в том числе и причастных к отравлению.

Чем известен Красовский

В октябре 2022 года в эфире российского пропагандистского канала Russia Today Антон Красовский призвал топить украинских детей. Тогда же он назвал Карпаты "отвратительными", высмеивал украинские еловые дома и сказал, что в таких домах можно закрывать детей и сжигать их.

После инцидента Дмитрий Кулеба призвал заблокировать вещание Russia Today, на котором Красовский был директором. Однако похоже, такие кровожадные заявления не подошли даже российским коллегам по цеху, ведь впоследствии RT прекратила сотрудничество с Красовским. Однако следственный комитет России не увидел нарушений в словах пропагандиста.

В феврале 2023 года пропагандист получил тюремный срок в Украине за поддержку полномасштабного вторжения России, оправдания преступлений оккупантов и призывы к геноциду украинского народа. Тогда в СБУ отметили, что знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.

Следует отметить, что еще за месяц до полномасштабного вторжения Антон Красовский угрожал сжечь Конституцию Украины на Крещатике, потому что там прописаны членство в ЕС и НАТО.