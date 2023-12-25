Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он сказал, что внутреннюю ситуацию в России поглощает паника.

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Что может создать конфликт среди элит России

По мнению Сазонова, когда Владимир Путин умрет и не будет "сознательного" преемника, в России начнется серьезный конфликт между элитами: Кавказ, Якутия, Татарстан и другими. Даже окружение кремлевского руководителя рассматривает такой сценарий и сделает все, чтобы он не реализовался.

"То, что Путин выглядит уверенным – это такое. Его окружение не выглядит уверенным после блестящей операции СБУ по ликвидации Ильи Кивы, охраняемого в Подмосковье после ликвидации некоторых коллаборантов. Там немного паника на России. Их догоняет наказание от украинцев еще до окончания" войны", – заметил военнослужащий ВСУ.

Заметьте! 6 декабря в России нашли мертвым предателя Украины, скандального беглеца, экс-нардепа Илью Киву. Его застрелили в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса. Кива был ликвидирован двумя выстрелами – в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили.

Панические настроения серьезно "подтачивают" путинский режим. Путин может сколь угодно говорить, что "все хорошо" и "СВО происходит по плану". Однако неудачи наблюдаются не только на фронте в Украине, но и непосредственно в кулуарах Кремля. Такое несоответствие порождает неуверенность в словах российского "вождя", которое расшатывает правление Владимира Путина.

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