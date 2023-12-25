Такими думками з 24 Каналом поділився політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він сказав, що внутрішню ситуацію у Росії поглинає паніка.

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Що може створити конфлікт серед еліт Росії

На думку Сазонова, коли Владімір Путін помре й не буде "притомного" наступника, у Росії почнеться серйозний конфлікт між елітами: Кавказ, Якутія, Татарстан та іншими. Ба навіть, оточення кремлівського очільника розглядає такий сценарій й зробить усе, аби він не реалізувався.

"Те, що Путін виглядає впевненим – це таке. Його оточення не виглядає впевненим після блискучої операції СБУ з ліквідації Іллі Киви, якого охороняли в Підмосков'ї опісля знищення деяких колаборантів. Там трохи паніка на Росії. Їх наздоганяє кара від українців ще до закінчення війни", – зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Зауважте! 6 грудня у Росії знайшли мертвим зрадника України, скандального втікача, екснардепа Іллю Киву. Його застрелили у відносно безлюдній прогулянковій зоні підмосковного заміського комплексу. Кива був ліквідований двома пострілами – в груди і голову. Першим пострілом його поранили, другим добили.

Панічні настрої серйозно "підточують" путінський режим. Путін може скільки завгодно казати, що "все добре" й "СВО відбувається за планом". Однак, невдачі спостерігаються не лише на фронті в Україні, а й безпосередньо в кулуарах Кремля. Така невідповідність породжує невпевненість у словах російського "вождя", що розхитує правління Владіміра Путіна.

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