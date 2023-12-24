Російські ЗМІ пишуть, що у Сочі через ураган без електропостачання залишилося 11,8 тисяч людей. Крім цього, відомо про одного загиблого, передає 24 Канал.
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У Сочі штормове попередження
Ураган пройшов у чотирьох великих районах Сочі. Він пошкодив повітряні лінії електропередачі. Без світла залишаються 11,8 тисяч росіян. В одному із районів на чоловіка впало дерево, він загинув на місці.
Місцеві жителі почали знімати те, що відбувається. Один із очевидців розповідає, що у нього під балконом було величезне дерево, однак його більше немає, бо ураган зломив його.
Наслідки негоди видаються серйозними. На вулицях міста працюють люди, які збирають гілки та прибирають повалені дерева.
У Сочі прибирають наслідки урагану: дивіться відео
Негода в Росії не відступить аж до 25 грудня, кажуть синоптики. Мер Сочі закликав мешканців міста залишатися вдома.
В листопаді негода в Сочі теж вирувала
- Російське місто-курорт Сочі накрила потужна негода. Найбільше постраждала залізниця. Потужний шторм завдав шкоди жителям.
- У Сочі хвилі цунамі були настільки потужними та великими, що вони досягли до будинків людей, що проживають поблизу. Окрім цього, розмило залізницю.
- Як наслідок, сильні хвилі затопили перший поверх багатоповерхівок. Потужний шторм руйнує навіть об’єкти біля багатоповерхівок. Мешканці повідомляють, що хвилями знесло пісочницю.