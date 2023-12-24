Російські ЗМІ пишуть, що у Сочі через ураган без електропостачання залишилося 11,8 тисяч людей. Крім цього, відомо про одного загиблого, передає 24 Канал.

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У Сочі штормове попередження

Ураган пройшов у чотирьох великих районах Сочі. Він пошкодив повітряні лінії електропередачі. Без світла залишаються 11,8 тисяч росіян. В одному із районів на чоловіка впало дерево, він загинув на місці.

Місцеві жителі почали знімати те, що відбувається. Один із очевидців розповідає, що у нього під балконом було величезне дерево, однак його більше немає, бо ураган зломив його.

Наслідки негоди видаються серйозними. На вулицях міста працюють люди, які збирають гілки та прибирають повалені дерева.

У Сочі прибирають наслідки урагану: дивіться відео

Негода в Росії не відступить аж до 25 грудня, кажуть синоптики. Мер Сочі закликав мешканців міста залишатися вдома.

В листопаді негода в Сочі теж вирувала