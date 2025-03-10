Боится "санкций от Украины": пропагандист устроил истерику на росТВ

Российский пропагандист Сергей Михеев устроил истерику на одном из российских шоу. Он публично поддерживает войну против Украины. Но теперь боится возможных последствий.

Российский пропагандист Михеев уже находится под санкциями ЕС и Канады. Но недавно кто-то особенно заинтересовался его персоной. И ему это не нравится.

Смотрите также Россия наступает на Сумщине, ВСУ – под Купянском: как изменилась линия фронта за неделю

Что не понравилось пропагандисту

Оказывается, что в последнее время пропагандист получает "угрозы" с перечислением всех доступных персональных данных. Анонимы пишут ему в соцсетях.

Михееву не нравится, что за небольшую сумму вполне спокойно получить огромное количество различной информации о нем. В том числе и о том, сколько штрафов он заплатил и где он ездит на автомобиле.

Конечно же, Михеев публично поддерживает Россию в войне. А теперь ему страшно из-за того, что кто-то без проблем получил доступ к его важным данным. Он требует, чтобы в России начали бороться с доступом к персональным данным.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому актеру Ивану Охлобыстину. Он публично поддерживает войну против Украины и ведет подрывную деятельность. Следователи принимают меры, чтобы привлечь его к ответственности. Аналогичное подозрение получил местный певец Григорий Лепс.