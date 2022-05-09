Российский пропагандист заявляет об уничтожении "несуществующих" украинских Bayraktar

Российская пропагандистская машина продолжает распространять фейки о войне в Украине. Так, прихвостень Кремля Александр Коц заявил о якобы успешном уничтожении очередного украинского Bayraktar.

При этом российский пропагандист ранее уже несколько раз утверждал, что у Украины не осталось ни одного ударного беспилотного летательного аппарата такого типа. О проблемах с математикой среди прихвостней Кремля рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко на очередном брифинге вечером 9 мая, информирует 24 канал.

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Российские военные уничтожают "несуществующие" Bayraktar

Сергей Лещенко сообщил, что российские пропагандисты еще раз показывают, что не дружат с математикой. Так, известный пропагандист Кремля Александр Коц снова не смог посчитать все украинские Bayraktar.

В частности, 7 мая он сообщил, что вблизи острова Змеиный российскими военными якобы были сбиты украинские бомбардировщики Су-24 и Су-27, три вертолета Ми-8, десантно-штурмовой катер "Станислав", а также два Bayraktar TB2.

При этом еще в марте этот самый пропагандист вместе со своими коллегами рассказывал, что россияне уничтожили абсолютно все, кроме одного, украинские Bayraktar. После этого они еще несколько раз сообщали о сбитии таких ударных беспилотников на территории России, а также еще раньше вблизи того же острова Змеиный.

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Впоследствии, 8 мая Коц заявил об уничтожении еще двух украинских бомбардировщиков Су-24, одного вертолета Ми-24 и дежурного Bayraktar возле Одессы.

То есть если они еще в марте уничтожили 35 из 36 Bayraktar, то откуда же тогда берутся все эти новые сообщения? Конечно, они основываются на лжи, которую пропагандирует Россия,

– подчеркнул Лещенко.

К слову, советник главы Офиса Президента добавил, что страна-террорист продолжает сообщать ложную информацию как о собственных потерях, не признавая реальных цифр, так и о тех потерях, которые несет Украина, защищая свои земли.

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