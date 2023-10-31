Разведывательный корабль России 18 часов преследовал норвежское судно, – NRK озвучил детали

Накануне стало известно, что норвежское научно-исследовательское судно Kronprins Haakon в Северном Ледовитом океане подверглось преследованиям. В течение 18 часов за ним следовал российский разведывательный корабль "Янтарь".

Известно, что соответствующий инцидент произошел 11 сентября в проливе Фарма между Гренландией и Шпицбергеном. Обратим внимание, что корабль "Янтарь" принадлежит военно-морскому флоту России. По данным СМИ, его используют для разведки. Правда, в стране-агрессоре это отрицают.

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"Янтарь" преследовал норвежское судно

По сути, в какой-то момент на радаре норвежского судна зафиксировали российский корабль. Причем он был на расстоянии 370 метров. Другой отчет свидетельствует о том, что "Янтарь" приближался даже на расстояние 200 метров.

Тогда же Холлгейр Магне Йогансен, капитан норвежского судна, решил связаться с россиянами. Его цель – спросить, зачем они настолько близко подплывают и попросить, чтобы они соблюдали безопасное расстояние. Интересно, что экипаж "Янтаря" ответил не сразу. Он заявил, что им "любопытно посмотреть, как норвежцы выполняют операции".

Интересно, что каждый раз, когда норвежское судно останавливалось и трогалось, это повторял российский корабль. Происходило это в течение 18 часов.

Нет никаких объяснений, почему они должны были следовать за нами, останавливаться там, где мы останавливаемся, или быть так близко к нам в открытом море. Я не могу найти другого объяснения, кроме того, что это попытка спровоцировать нас или береговую охрану,

– сказал капитан Kronprins Haakon.

Лишь почти через сутки слежок "Янтарь" наконец-то увеличил расстояние с норвежским судном и отплыл.

Заметим, что за эти 18 часов нескольким министерствам сообщали о странном поведении российского судна. В частности, извещали оборонное ведомство и службу безопасности. Правда, все они соглашаются, что "Янтарь" соблюдал правила судоходства в международных водах.

В то же время спикер вооруженных сил Норвегии, подполковник Вегард Норстад Финберг отметил, что неподалеку на протяжении всего времени находилась береговая охрана. Он отметил, что корабль россиян не мешал норвежцам ни физически, ни электрически. Поэтому они могли в дальнейшем осуществлять исследовательскую деятельность.