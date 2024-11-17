"Тайфун" показал кадры уничтожения российского РЭБ "Борисоглебск-2" стоимостью 200 миллионов долларов

Россия потеряла ценный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Его стоимость оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

Им враг выводил из строя системы управления ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения Национальной гвардии Украины "Тайфун".

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Видео уничтожения РЭБ "Борисоглебск-2"

В ОЗ БССП "Тайфун" рассказали, что операцию по уничтожению "Борисоглебска" проводили вместе с 14 штурмовой бригадой НГУ "Червона калина".

Разбили они этот российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления на Покровском направлении.

"Главная задача комплекса "Борисоглебск-2" – выявление и подавление различных каналов связи и других систем, использующих радиосигналы. Речь о системах связи и управления тактического звена, в частности, спутниковые", – объяснили в "Тайфуне".

Также "Борисоглебск" россияне использовали для подавления радионавигационных систем.

Не буду скрывать, мы все довольны тем, что смогли уничтожить столь дорогостоящую вражескую технику, однако нам еще рано почивать на лаврах, ведь впереди много работы!

– сказал заместитель командира отряда Павел Гвозденко.

Очевидно, что над уничтожением РЭБ "Борисоглебск-2" работали несколько групп. Ведь об этом также сообщал 414-й отдельный полк "Птицы Мадьяра". Они уточняли, что обнаружили комплекс в населенном пункте Сергеевка, что в окрестностях Покровска.

Как "Тайфун" уничтожил "Борисоглебск-2": смотрите видео