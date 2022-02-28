Российский рубль упал почти на 30%: до рекордных минимумов на утренних торгах

Российский рубль обвалился практически на 30%. Это – рекордно низкий показатель на рыночных торгах.

Падение рубля произошло на фоне нападения оккупантов на Украину. А также жестких санкций, которые ввели против России.

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Экономика России – на грани разрушения

После того, как государство-агрессор начало полномасштабную войну против Украины, акции главных компаний России начали стремительно обесцениваться.

В начале нападения российский рынок акций почти сразу обвалился более чем на 10%. Впервые с 2016 года курс превысил 84 рубля.

На экономику России влияют санкции, которые активно вводят международные партнеры. Кроме того, в Европейском Союзе договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков.

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