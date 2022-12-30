А во-вторых, задание российского самолета в Беларуси могло быть завершено. Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Какова была миссия российского самолета в Беларуси
Военный эксперт объяснил, что Россия направила этот самолет в Беларусь для того, чтобы провести разведку и выявить позиции украинских зенитных ракетных комплексов и радары – средства наблюдения и обнаружения.
Так, враг хотел поразить украинские средства обнаружения. А также нанести ущерб не только инфраструктурным и гражданским объектам, но и средствам противовоздушной обороны.
Эти планы были спутаны тем, что Украина и наши партнеры сделали немаловажный шаг на опережение и нашему государству предоставили имитаторы радаров, то есть фактически приманки для вражеских ракет, которые хотела запустить Россия. Очевидно, она это поняла и решила, что, пожалуй, нет никакого смысла проводить такую разведку,
– заметил военный эксперт
Впрочем, не исключено, что российский самолет вернется в будущем и будет разведывать другие объекты.
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Как теперь могут действовать россияне
Мусиенко отметил, что предположение о попытках России уничтожить украинские средства обнаружения вероятно, поскольку во время последней массированной атаки страна-агрессор использовала, в том числе противорадарные ракеты. А это впервые за продолжительное время. Следовательно, вероятно, что россияне действительно пытались поразить соответствующие цели.
"Видимо, миссия не была успешной и по состоянию на сегодняшний день она выполнена. Россияне поняли, что им сложно будет обойти все эти приманки и пока ее либо отложили, либо изменят на другие направления, где нужно будет проводить разведку этих целей", – предположил военный эксперт.
Российские самолеты все еще находятся в Беларуси
- На территории Беларуси все еще остаются три российских истребителя МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Они прилетели в Беларусь 13 декабря во время всеукраинской воздушной тревоги.
- Как известно, российские оккупанты сейчас применяют носители "Кинжалов" для оказания прежде всего морально-психологического давления на украинцев и рассеяния внимания нашей противовоздушной обороны.
- В воскресенье, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах произошло "настоящее рождественское чудо". Там произошло воспламенение двигателя одного из российских МиГ-31К. Самолет выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время. Известно, что за месяц они уже совершили по меньшей мере 4 вылета.
- Военный эксперт Андрей Харук заметил, что этот инцидент можно считать позитивом для Украины. Поскольку у России мало таких истребителей – всего-навсего около 20. Поэтому потеря оккупантами даже одного такого самолета по технической причине является облегчением для Украины.