Литва направила России ноту протеста из-за нарушения ее воздушного пространства

В конце июня российский самолет нарушил воздушное пространство Литвы. Вильнюс направил стране-агрессору ноту протеста в связи с этим инцидентом.

По данным МИД, вечером 30 июня самолет российской авиакомпании "Победа", следовавший из аэропорта Внуково в Москве в аэропорт Чхраброво в Калининградской области России, незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и оставался там около минуты.

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Литва вручила России ноту протеста

МИД Литвы выразил протест представителям посольства России по поводу этого инцидента и потребовал от ответственных российских учреждений как можно быстрее предоставить разъяснения и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

2 июля МИД Литовской Республики вызвало представителей посольства Российской Федерации в Вильнюсе и вручило ноту протеста по поводу нарушения воздушного пространства Литвы,

– говорится в сообщении.

Напомним, что буквально несколько недель назад российский самолет также нарушил воздушное пространство Швеции. Поскольку это был истребитель Су-24, стране НАТО пришлось поднять в небо истребители Jas-39 Gripen.

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что вызовет "на ковер" дипломатов российского посольства в Стокгольме.