Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, передает 24 Канал. Случай назвали очередной "провокационной проверкой готовности систем стран НАТО".

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Что известно об инциденте

Благодаря постоянному наблюдению за воздушным пространством и сотрудничеству союзников, дислоцированная в Польше резервная пара британских истребителей поднялась в воздух еще до нарушения границы.

Они перехватили и идентифицировали российский самолет, который впоследствии покинул польское воздушное пространство. Инцидент анализирует командование НАТО.

Миссии по патрулированию воздушного пространства предназначены для сдерживания и защиты воздушного пространства стран-членов Альянса,

– говорится в сообщении.

Напомним, подобные инциденты случались неоднократно. В ноябре 2024 года российский Ил-20 перехватили истребители F-35 вблизи границы Норвегии. Разведывательная деятельность страны-агрессора на севере Скандинавии усилилась после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.