российский самолет-наводчик у границ Украины: есть ли повод для паники

Пару слов по А-50… Сейчас очень много сообщений стало появляться в информационном потоке про самолеты А-50. Мол, появление этого самолета в воздушном пространстве – это некий очень плохой знак!

Странно видеть эти истерические конвульсии, с учетом того, что А-50 дежурит в воздушном пространстве у границ с Украиной не просто с самого начала вторжения, а еще до.

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Постоянное дежурство

Самолеты ДРЛВ А-50 регулярно осуществляют дежурство в воздушном пространстве Ростовской области, Краснодарском крае, а так же временно оккупированном Крыму. Иногда они дежурят и в воздушном пространстве Беларуси.

На будущее, для любителей истерить, отмечу, что в воздушном пространстве Воронежской и Белгородской областей постоянно находятся самолеты-постановщики помех Ил-22ПП. Причем на постоянное дежурство они заступили до полномасштабного вторжения.

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Не пренебрегайте безопасностью

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А потому, не разгоняйте мегапанику из того, что было обыденностью, что с 24 февраля, что до. Ваша задача – спускаться в убежище, когда звучит воздушная тревога, а не рассуждать о том, что прилетит, когда в воздухе А-50.