Российский самолет с 200 пассажирами подал "сигнал бедствия" над Дубаем
- Российский самолет с 200 пассажирами подал "сигнал бедствия" над Дубаем и через 2 часа приземлился в аэропорту вылета.
- Известно, что самолет Utair имел технические проблемы ранее, в частности в августе 2024 года во время рейса из Внуково в Душанбе.
Российский самолет 8 января подал "сигнал бедствия" над Дубаем. На борту находилось 200 пассажиров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Медуза".
Что известно о российском самолете, который подал сигнал SOS?
Рейс осуществлялся из Дубая в Москву. Сигнал о бедствии пилоты подали вскоре после взлета.
После около 2 часов кружения борт успешно приземлился в аэропорту вылета Аль-Мактум.
В авиакомпании заявили, что полет прервался по "техническим причинам", но что именно произошло с самолетом там не рассказали.
В то же время известно, что у самолета Utair полтора года назад уже фиксировали техническую неисправность.
Так, в августе 2024 года во время рейса из Внуково в Душанбе в Boenig-767 сработала индикация антиюзовой системы тормозов, которая предотвращает блокировку колес при торможении.
Справочно. Самолет был выпущен в феврале 2001 года, а в Utair летает с 2011. Последние несколько дней борт выполнял рейсы Москва – Дубай и обратно.
