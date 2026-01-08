Российский самолет с 200 пассажирами подал "сигнал бедствия" над Дубаем

Российский самолет 8 января подал "сигнал бедствия" над Дубаем. На борту находилось 200 пассажиров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Медуза".

Смотрите также Россиян ждут изменения: цены в стране неизбежно будут расти

Что известно о российском самолете, который подал сигнал SOS?

Рейс осуществлялся из Дубая в Москву. Сигнал о бедствии пилоты подали вскоре после взлета.

После около 2 часов кружения борт успешно приземлился в аэропорту вылета Аль-Мактум.

В авиакомпании заявили, что полет прервался по "техническим причинам", но что именно произошло с самолетом там не рассказали.

В то же время известно, что у самолета Utair полтора года назад уже фиксировали техническую неисправность.

Так, в августе 2024 года во время рейса из Внуково в Душанбе в Boenig-767 сработала индикация антиюзовой системы тормозов, которая предотвращает блокировку колес при торможении.

Справочно. Самолет был выпущен в феврале 2001 года, а в Utair летает с 2011. Последние несколько дней борт выполнял рейсы Москва – Дубай и обратно.

Как кружил самолет: смотрите видео

Авиакатастрофы в мире