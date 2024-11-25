Российское "импортозамещение" не работает в сфере авиации, отметил в ежедневной военной сводке для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, гражданские российские самолеты вообще не должны подниматься в небо.

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Проблемы россиян с авиацией

Международные санкции постепенно и эффективно влияют на Россию. В частности, это в значительной степени касается российской авиации. В воскресенье 24 ноября, после неудачного приземления в аэропорту Анталии загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут". 79 пассажиров были эвакуированы.

Это уже 16-я авария самолета Sukhoi Superjet 100, начиная с 2011 года. За 2024 год это третья катастрофа отечественного российского самолета.

В российской авиации нет механизма так называемого "импортозамещения". Как бы нам третий год не рассказывать, максимум, что могут заменить россияне – это создать что-то свое из навоза и палок, но летать оно не будет. Все обязательно упадет. Российская гражданская авиация вообще не должна летать,

– подчеркнул Роман Свитан.

Так, россияне имеют несколько позиций военных самолетов, которые возможно производить самостоятельно. И все же авионику у них, обычно, ставили зарубежную, ведь российская – работает вдвое меньше по дальности.

"При режиме санкций российская военная авиация еще может летать, а вся остальная – нет. Если не проводят определенные работы на узлах и агрегатах самолета, то он просто не должен подниматься в воздух. Российские пилоты фактически сидят на пороховых бочках и с ними же потом и падают", – объяснил летчик-инструктор.

Свитан объяснил, что даже если бы все санкции с России условно сняли завтра, то этот процесс все равно бы затянулся на годы, а некоторые санкции и вообще являются "вечными".

"В этом смысле российской гражданской авиации в этой жизни уже ничего не светит", – добавил военный эксперт.

Удар по аэродрому в Курской области

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 ноября на аэродром "Курск-Восточный" якобы прилетело 8 ракет ATACMS, 7 из которых якобы сбила ПВО. Однако, учитывая фото и видео с места событий, средства противовоздушной обороны могли "сбивать" ракеты разве что собой.

В частности с Курского аэродрома россияне забрали всю тактическую авиацию. Там осталось аэродромное техническое обеспечение, определенные склады и ЗРК противовоздушной обороны. В районе этого аэродрома развернуть С-300/С-400, которые работают еще и по земле. Из-под Курска бьют по нашим частям, которые контролируют участки Курской области,

– отметил Свитан.

Заметим, что, по данным OSINT-аналитиков, два "прилета" ракетами состоялись как раз по позиции С-400, пытавшейся отразить атаку. Свитан также добавил, что удар, вероятно, был комбинированным и происходил с применением авиации.