Російське "імпортозамєщєніє" не працює у сфері авіації, наголосив у щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан. За його словами, цивільні російські літаки взагалі не повинні здійматися у небо.

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Проблеми росіян з авіацією

Міжнародні санкції поступово та ефективно впливають на Росію. Зокрема, це значною мірою стосується російської авіації. У неділю 24 листопада, після невдалого приземлення в аеропорту Анталії загорівся двигун літака Sukhoi Superjet 100 російської авіакомпанії "Азимут". 79 пасажирів були евакуйовані.

Це вже 16-та аварія літака Sukhoi Superjet 100, починаючи з 2011 року. За 2024 рік це третя катастрофа вітчизняного російського літака.

У російській авіації немає механізму так званого "імпортозамєщєнія". Як би нам третій рік не розповідати, максимум, що можуть замінити росіяни – це створити щось своє з гною і палок, але літати воно не буде. Все обов'язково впаде. Російська цивільна авіація взагалі не має літати,

– наголосив Роман Світан.

Так, росіяни мають кілька позицій військових літаків, які можливо виробляти самостійно. Та все ж авіоніку у них, зазвичай, ставили закордонну, адже російська – працює вдвічі менше по дальності.

"За режиму санкцій російська військова авіація ще може літати, а вся інша – ні. Якщо не проводять певні роботи на вузлах та агрегатах літака, то він просто не повинен підійматися у повітря. Російські пілоти фактично сидять на порохових бочках і з ними ж потім і падають", – пояснив льотчик-інструктор.

Світан пояснив, що навіть якби усі санкції з Росії умовно зняли завтра, то цей процес все одно б затягнувся на роки, а деякі санкції й узагалі є "вічними".

"У цьому сенсі російській цивільній авіації в цьому житті вже нічого не світить", – додав військовий експерт.

Удар по аеродрому на Курщині

У міністерстві оборони Росії повідомили, що у ніч на 25 листопада на аеродром "Курськ-Східний" нібито прилетіло 8 ракет ATACMS, 7 з яких буцімто збила ППО. Однак, з огляду на фото та відео з місця подій, засоби протиповітряної оборони могли "збивати" ракети хіба собою.

Зокрема з Курського аеродрому росіяни забрали всю тактичну авіацію. Там залишилось аеродромне технічне забезпечення, певні склади та ЗРК протиповітряної оборони. В районі цього аеродрому розгорнути С-300/С-400, які працюють ще й по землі. З-під Курська б'ють по наших частинах, які контролюють ділянки Курської області,

– зазначив Світан.

Зауважимо, що, за даними OSINT-аналітиків, два "прильоти" ракетами відбулися якраз по позиції С-400, що намагалася відбити атаку. Світан також додав, що удар, ймовірно, був комбінованим та відбувався із застосуванням авіації.