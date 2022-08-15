российский шлак напихали в головы, – эксперт назвал самую уязвимую группу людей к медиаконтенту

В музыкальных рейтингах среди лидеров до сих пор можно заметить российские песни. И, несмотря на войну, их до сих пор продолжают слушать украинские подростки. Ведь нашей молодежи несколько предыдущих лет пичкали этот российский шлак в головы.

Об этом 24 каналу рассказал медиаэксперт Денис Путинцев. Он отметил, что наиболее активными пользователями музыкальных платформ являются молодые люди, подростки.

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По его словам, именно у украинских подростков было больше всего российского шлака в голове набито за те годы, пока Украина играла в "лояльность к российскому контенту".

За эти десятилетия сформировалось огромное количество русскоязычной музыки, особенно продуцируемой в россии.

Сейчас много патриотически настроенных и известных людей, которые старше 30 лет. В то же время у нас есть проблема с подростками. Ведь на современной украинской сцене есть большой пробел того контента, который продуцировали певцы в россии,

– объяснил Путинцев.

По его мнению, именно поэтому на Spotify в рейтинге топ-100 песен на первом месте российский исполнитель поет о том, как он физически любит свою девушку.

"У нашей молодежи есть своя микровселенная, где есть свои проблемы, влюбленность, первый секс, проблемы с родителями и т.д., и на украинской сцене мало представителей поет об этом", – отметил медиаэксперт.

К слову, в топы украинских музыкальных чартов снова вылезли российские песни. Больше всего артистов из страны-агрессора слушают на Spotify и Apple Music. Каждая 4 песня в топ 100 Украина – российская. Как на это реагируют в сети – читайте в статье.

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