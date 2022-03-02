Российский снаряд попал в Успенский собор Харькова: там укрывались люди.

Российский снаряд 2 марта попал в Успенский собор в Харькове. В святыне как раз укрывались от врага люди. К счастью, пострадавших нет.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну. Тогда все здания вокруг были разрушены, но святыня уцелела.

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Снаряд оккупантов попал в Успенский собор Харькова. В соборе укрывались люди. К счастью, никто не пострадал,

– говорится в сообщении.



В святыню попал снаряд оккупантов / Pravda Gerashchenko



Собор пережил Вторую мировую войну / Pravda Gerashchenko

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