Повсюду воют сирены: российское Сочи затопило, власти готовятся к эвакуации людей
Источник:РБК
По состоянию на 5 июля жителей российского курортного города Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды. Одна из местных рек уже вышла из берегов, а в другой – зафиксировали критический уровень подъема воды.
В городе включили сирены. Местных жителей предупреждают о возможных подтоплениях. Во многих районах дежурят спасатели.
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Местные спасательные службы предупредили, что в течение 4 – 5 июля в городе будут продолжаться сильные ливни. Кроме того, прогнозируют град и шквальные ветры. Над морем также формируется смерч.
Людей просят подготовить документы и собрать самые необходимые вещи на случай эвакуации. Местным жителям также рекомендуют не злоупотреблять и придерживаться всех правил безопасности.
В Адлеровском районе ветер повалил деревья. Жертвой чрезвычайной ситуации стал по меньшей мере один человек. Кроме того, известно о 2 пострадавших.
Спасатели рассказали, что непогода обесточила несколько населенных пунктов вблизи Сочи.
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