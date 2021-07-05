Повсюду воют сирены: российское Сочи затопило, власти готовятся к эвакуации людей

По состоянию на 5 июля жителей российского курортного города Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды. Одна из местных рек уже вышла из берегов, а в другой – зафиксировали критический уровень подъема воды.

В городе включили сирены. Местных жителей предупреждают о возможных подтоплениях. Во многих районах дежурят спасатели.

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Местные спасательные службы предупредили, что в течение 4 – 5 июля в городе будут продолжаться сильные ливни. Кроме того, прогнозируют град и шквальные ветры. Над морем также формируется смерч.

Людей просят подготовить документы и собрать самые необходимые вещи на случай эвакуации. Местным жителям также рекомендуют не злоупотреблять и придерживаться всех правил безопасности.

В Адлеровском районе ветер повалил деревья. Жертвой чрезвычайной ситуации стал по меньшей мере один человек. Кроме того, известно о 2 пострадавших.

Спасатели рассказали, что непогода обесточила несколько населенных пунктов вблизи Сочи.

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