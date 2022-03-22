Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение

В МВД рассказали, что российский солдат сдал украинским бойцам вражеский танк за вознаграждение. Да, у нас сейчас ведется активная кампания по приему металлолома с болот.

Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

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"Миша" сдался сам, и танк свой сдал

Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.

Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует. Деморализация колоссальная,

– добавил Андросов.

Поэтому теперь оккупант получил достаточно комфортные условия содержания. А за танк, который он сдал, ему обещают выплатить 10 тысяч долларов по завершении войны.

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