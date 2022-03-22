Як розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, протягом кількох тижнів Національна поліція ідентифікувала телефони, якими користуються окупанти. На ці номери відбувалася регулярна розсилка СМС-повідомлень з інструкцією, як здатися в полон і здати техніку.

Читайте також ЗСУ вже знищили понад 15 тисяч росіян і більш як 500 танків

"Міша" здався сам, і танк свій здав

Тож кілька днів тому, зазначає Віктор Андрусів, до них зателефонував "Міша". Інформацію про нього передали до ГУР, яке й призначило йому місце зустрічі.

Окупант таки під'їхав, а наші хлопці з дрона переконалися, що він таки один, і що це не пастка. Після цього спецназівці його затримали.

Що з'ясувалося? З-поміж усього екіпажа залишився він один. Решта орків просто втекли додому. Тож "Міша" не бачив сенсу воювати наодинці, але й додому повернутися не міг, бо йому пригрозили розстрілом, який потім спишуть на бойові втрати.

Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна,

– додав Андрусів.

Тож тепер окупант отримав досить комфортні умови утримання. А за танк, який він здав, йому обіцяють виплатити 10 тисяч доларів по завершенні війни.

До теми – На Сумщині 300 солдатів Росії відмовилися воювати – дивіться відео: