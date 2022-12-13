Уже второй российский спутник успешно "обратно взлетел"

Уже второй вражеский спутник за последние полгода прямо-таки сгорел в атмосфере. Он не проработал даже два месяца и, очевидно, не выполнил "секретных" поставленных целей.

Дела у россиян плохи даже в космосе – в мае этого года ученые сообщали, что военный спутник "Космос-2555" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. 10 декабря произошел подобный инцидент – об этом написал ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдавелл в твиттере.

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Еще одна неудача российской разведки в космосе

Собственно, этот российский спутник был запущен в космос в октябре. Он не проработал даже двух месяцев и решил, что ему "пора в отпуск"

Российские военные запустили в космос спутник "Космос-2560" в октябре, и он уже вернулся в атмосферу Земли 10 декабря в 04:54 (по киевскому времени – 24 Канал) над Гуамом,

– отметил Джонатан Макдавелл.

В качестве доказательства он привел график на котором виднеется "отрицательный рост и достижение" в работе российского космического аппарата. Кстати, неизвестно, чего хотели от этого спутника россияне, однако по неофициальной информации, он собирал оптические – то есть артиллерийские – данные.



Российский разведывательный спутник перестал работать / График с твитера Джонатана Макдавелла

Российский мусор даже в космосе

Вряд ли этот российский разведывательный космический аппарат можно назвать инновационной разработкой – фактически это очередной мусор, который Кремль запустил на земную орбиту. К этой теме следует сказать, что недавно высоту Международной космической станции пришлось поднимать, поскольку она могла столкнуться с русским космическим мусором. Оно образовалось в результате тупых и бессмысленных действий России. Государство-террорист решило испытать противоспутниковое оружие в космосе.