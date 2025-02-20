Российский сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море
В четверг, 20 февраля, стало известно, что в Азовском море тонет российский сухогруз с кукурузой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Российский сухогруз тонет в Азовском море
Согласно сообщениям пабликов, судно под названием "Павел Грабовский" перевозило 3 тысячи тонн кукурузы. Оно направлялось из Ростова в турецкий Самсун.
Указывается, что судно "Павел Грабовский" идет под флагом Панамы. Его длина составляет 114 метров и ширина 14 метров.
В паблике отметили, что 16 февраля возле порта Азов дно судна получило пробоину.
По данным российского телеграм-канала, моряки не стали посылать сигнал об аварии, а лишь запросили разрешение зайти в Азов для того, чтобы починить судно.
Это станет возможным после того, как на азовском побережье будет выше уровень воды, поскольку при нынешних условиях, из-за больших осадков сухогруз может сесть на мель.
Известно, что на помощь судну вышли 2 ледокола.
Сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море: смотрите видео