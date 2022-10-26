На фронте русских военных захотели окрестить. Но, как всегда, что-то пошло не по плану и в очередной раз не обошлось без курьеза.

Российский священник окрестил оккупантов в мешках для трупов

Да, российский протоиерей Виктор Иванов использовал для обряда крещения оккупантов в Украине "похоронные" мешки. Дело в том, что рядом не оказалось специальных тазиков, сообщают РосСМИ.

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Сообщается, что протоиерей приехал на фронт для поддержки оккупантов. Недавно к нему обратились несколько россиян, желающих принять крещение. Тазиков, в которых обычно совершают обряд, рядом не было, поэтому для процедуры использовали черные пластиковые мешки.

Священник рассказал, что обряд прошел хорошо – родились два новых христианина Сергей и Иоанн. Черные пакеты, обычно предназначенные для погибших, священника и солдат не смутили. Иванов вообще увидел в этом некий символизм.

Российский священник окрестил оккупантов в мешках для трупов / Фото с росСМИ

Известно, что на сваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, положив внутрь полиэтиленовый мешок. На это дерево установили великую Казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую тоже проложили мешком.

Кстати, был в этом крещении свой символизм. В крещении человек умирает для греха, и они крестились в "погребальных" пакетах; рождается новый человек – воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божья для христиан как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше,

– отметил протоиерей.

Священник РПЦ крестил российских оккупантов в мешках для трупов / Фото с росСМИ

Кажется, черным пакетам нашли новый способ применения, так сказать, в чем "родился", в том и "отошел".

Потери врага по состоянию на 26 октября

К теме о черных пакетах – украинские военные продолжают сокращать численность российской армии. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. Общие боевые потери России уже составляют 68,9 тысяч военных. Кроме того, враг несет рекордные потери в технике:

танков – 2 628 (+17) единиц,

боевых бронированных машин – 5 351 (+30) единица,

артиллерийских систем – 1 686 (+12) единиц,

РСЗО – 379 (+2) единиц,

средств ПВО – 192 (+2) единицы,

самолетов – 271 (+0) единиц,

вертолетов – 248 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 379 (+7) единиц,

крылатых ракты – 350 (+0),

кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 076 (+22) единиц,

специальной техники – 149

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября: смотрите видео