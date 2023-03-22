Соответствующее видео с циничными призывами русского священника было опубликовано в российских телеграмм-каналах. В ролике Божий "служитель" просит русских солдат не обстреливать украинские города без молитвы.
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Священник призывает окупантов молиться перед обстрелами
Без молитвы пакет "Град" не заряжать. Каждую сигару эту засовываешь и произносишь "Господи, помилуй",
– издал русский поп.
Более того, он заявил, что Россия воюет против Украины не потому, что хочется, а потому, что нужно.
Российский поп обратился к оккупантам: смотрите видео
Вероятно, русский священник переработал на работе и причастился большим количеством кагора. Ведь только так можно объяснить его циничные призывы, противоречащие не только церковным, но и нравственным законам.
Монахов УПЦ МП наконец-то выселяют из Киево-Печерской лавры: главное
- 10 марта в Минкульте заявили, что монахов УПЦ МП выселяют из Лавры. Договор пользования Киево-Печерской Лаврой расторгается с 29 марта 2023 года.
- Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре. Речь идет и о территории нижней лавры, где есть Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь). Там живут монахи.
- В Минкульте предполагали, что монахи могли бы перейти в Православную церковь Украины и остаться в лавре.
- Уже 18 марта Эпифаний обратился к монахам и призвал их отвергнуть власть Москвы.