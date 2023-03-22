Соответствующее видео с циничными призывами русского священника было опубликовано в российских телеграмм-каналах. В ролике Божий "служитель" просит русских солдат не обстреливать украинские города без молитвы.

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Священник призывает окупантов молиться перед обстрелами

Без молитвы пакет "Град" не заряжать. Каждую сигару эту засовываешь и произносишь "Господи, помилуй",

– издал русский поп.

Более того, он заявил, что Россия воюет против Украины не потому, что хочется, а потому, что нужно.

Российский поп обратился к оккупантам: смотрите видео

Вероятно, русский священник переработал на работе и причастился большим количеством кагора. Ведь только так можно объяснить его циничные призывы, противоречащие не только церковным, но и нравственным законам.

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