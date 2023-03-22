Відповідне відео з цинічними закликами російського священника опублікували у російських телеграм-каналах. У ролику Божий "прислужник" просить російських солдатів не обстрілювати українські міста без молитви.
Читайте також Російська церква відповідальна за війну в Україні, – Вселенський патріарх Варфоломій
Священник закликає окупантів молитися перед обстрілами
Без молитви пакет "Градів" не заряджати. Кожну сигару цю засовуєш і промовляєш "Господи, помилуй",
– видав російський піп.
Ба більше, він заявив, що Росія воює проти України не тому, що хочеться, а тому, що треба.
Російський піп звернувся до окупантів: дивіться відео
Імовірно, російський священник перетрудився на роботі й причастився завеликою кількістю кагору. Лише так можна пояснити його цинічні заклики, які суперечать не тільки церковним, а й моральним законам.
Монахів УПЦ МП нарешті виселяють з Києво-Печерської лаври: головне
- 10 березня в Мінкульті заявили, що монахів УПЦ МП виселяють з Лаври. Договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року.
- Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі. Мовиться й про територію нижньої лаври, де є Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир). Саме там живуть монахи.
- У Мінкульті припускали, що монахи могли б перейти в Православну церкву України та залишитись у лаврі.
- Вже 18 березня Епіфаній звернувся до ченців та закликав їх відкинути владу Москви.