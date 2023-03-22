Відповідне відео з цинічними закликами російського священника опублікували у російських телеграм-каналах. У ролику Божий "прислужник" просить російських солдатів не обстрілювати українські міста без молитви.

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Священник закликає окупантів молитися перед обстрілами

Без молитви пакет "Градів" не заряджати. Кожну сигару цю засовуєш і промовляєш "Господи, помилуй",

– видав російський піп.

Ба більше, він заявив, що Росія воює проти України не тому, що хочеться, а тому, що треба.

Російський піп звернувся до окупантів: дивіться відео

Імовірно, російський священник перетрудився на роботі й причастився завеликою кількістю кагору. Лише так можна пояснити його цинічні заклики, які суперечать не тільки церковним, а й моральним законам.

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