По предварительной информации, на судне произошла утечка груза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что произошло с российским танкером

Ночью 17 декабря капитан танкера Волгонефть-109 подал сигнал бедствия. Как сообщают российские СМИ, он сообщил о нарушении герметичности четвертого грузового танка у судна, которое перевозит 4 тысячи тонн мазута, которая вытекает в балластный танк.

Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется,

– сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на источники.

В то же время, согласно обнародованной информации, утечки мазута в воду не допущено в связи с тем, что герметичность корпуса самого танкера не нарушена. Отмечается, что на борту судна находится 14 членов экипажа, предварительно, их жизни ничего не угрожает.

На фоне этого капитан отказался от эвакуации людей, но попросил сменить стоянку. Сейчас сообщается, что танкер находится в районе Кучугуры, к юго-востоку от мыса Ад.

Напомним, на днях в результате шторма в акватории Черного моря произошла авария двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов были команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.