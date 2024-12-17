За попередньою інформацією, на судні стався витік вантажу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сталося з російським танкером

Вночі 17 грудня капітан танкера Волгонефть-109 подав сигнал лиха. Як повідомляють російські ЗМІ, він сповістив про порушення герметичності четвертого вантажного танка у судна, яке перевозить 4 тисячі тонн мазуту, яка витікає у баластний танк.

Передано сигнал лиха з танкера. Інформація уточнюється,

– повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела.

Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, витоку мазуту у воду не допущено у зв'язку з тим, що герметичність корпусу самого танкера не порушена. Зазначається, що на борту судна перебуває 14 членів екіпажу, попередньо, їхнім життям нічого не загрожує.

На тлі цього капітан відмовився від евакуації людей, але попросив зміти стоянку. Наразі повідомляється, що танкер перебуває у районі Кучугури, на південний схід від мису Пекло.

Нагадаємо, днями внаслідок шторму в акваторії Чорного моря сталася аварія двох танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". На борту суден були команди з 15 та 14 осіб. Внаслідок аварії стався розлив нафтопродуктів.