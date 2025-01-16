Самолет Boeing 737 должен был садиться в аэропорту в Вильнюсе для разгрузки. Это 24 Каналу отметил авиационный эксперт Константин Криволап.

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Константин Криволап отметил, что самолет Boeing 737 подлетел в плохую видимость. Современные самолеты, когда плохая видимость, спрашивают, можно ли включить "тумблерочок", который позволит посадить самолет в автоматическом режиме. В зависимости от ситуации, диспетчеры дают ему такое согласие, и он включает "тумблерочок" и просто контролирует ситуацию. Такие посадки более эффективны и безопасны.

Буквально через 10 секунд после того, как диспетчеры дали самолету такую возможность, он просто падает. По словам авиаэксперта, это очень похоже на спуфинг, когда с помощью средств радиоэлектронной борьбы подменяют сигналы GPS-навигации. Идет либо подмена координат, или подмена времени.

Если допустить такое, что где-то была команда, которая прослушивала, а не сложно прослушивать переговоры пилотов с аэропортовыми диспетчерами, когда они получили согласие, когда перешли на автоматический режим, то допускаю, что могла быть включена станция РЭБ, которая произвела замену этих сигналов. В результате чего самолет просто не имел правильных координат в воздухе. У него была заменена основная координата по высоте,

– объяснил он.

Через 10 секунд после этого самолет Boeing 737 упал. Пилот думал, что по координатам у него было все хорошо, а фактически он врезался в землю. Эта версия не доказана, потому что нельзя зафиксировать РЭБ, перехват этого сигнала. Однако относительно причастности России сомнений уже почти ни у кого нет.

"Только сейчас Туск говорит, что Россия террористически влияет на всю эту ситуацию. А то, что была подмена сигналов GPS спуфинга, уже некоторые аэропорты Эстонии об этом говорили. Для этого нужно лишь какой-то небольшой рыбацкий траверс вывести в Балтийское море, и там периодически его включать, выключать. Все это будет работать. Это очень трудно доказать", – добавил Криволап.