Літак Boeing 737 повинен був сідати в аеропорті у Вільнюсі для розвантаження. Це 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Костянтин Криволап зазначив, що літак Boeing 737 підлетів у погану видимість. Сучасні літаки, коли погана видимість, запитують, чи можна увімкнути "тумблерочок", який дозволить посадити літак в автоматичному режимі. Залежно від ситуації, диспетчери дають йому таку згоду, і він вмикає "тумблерочок" і просто контролює ситуацію. Такі посадки більш ефективні та безпечні.

Буквально через 10 секунд після того, як диспетчери дали літаку таку можливість, він просто падає. За словами авіаексперта, це дуже схоже на спуфінг, коли за допомогою засобів радіоелектронної боротьби підмінюють сигнали GPS-навігації. Йде або підміна координат, або підміна часу.

Якщо допустити таке, що десь була команда, яка прослуховувала, а не складно прослуховувати перемовини пілотів з аеропортовими диспетчерами, коли вони отримали згоду, коли перейшли на автоматичний режим, то допускаю, що могла бути включена станція РЕБ, яка зробила заміну цих сигналів. У результаті чого літак просто не мав правильних координат в повітрі. У нього була замінена основна координата по висоті,

– пояснив він.

Через 10 секунд після цього літак Boeing 737 впав. Пілот думав, що за координатами у нього було все добре, а фактично він врізався в землю. Ця версія не доведена, бо не можна зафіксувати РЕБ, перехоплення цього сигналу. Однак щодо причетності Росії сумнівів вже майже ні в кого немає.

"Тільки зараз Туск каже, що Росія терористично впливає на всю цю ситуацію. А те, що була підміна сигналів GPS спуфінгу, вже деякі аеропорти Естонії про це казали. Для цього потрібно лише якийсь невеликий рибацький траверс вивести у Балтійське море, і там періодично його вмикати, вимикати. Усе це буде працювати. Це дуже важко довести", – додав Криволап.