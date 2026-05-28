Приблизимся к сбиванию 100% целей, – полковник запаса сказал, что для этого нужно

Массированная атака на Киев снова показала и характер российских ударов, и пределы нынешней защиты неба. Враг бьет по гражданской инфраструктуре, а часть воздушных целей все же прорывается даже при высоком проценте сбития.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что этот показатель можно существенно улучшить. По его словам, для этого Украине нужен другой подход к построению ПВО.

Российский террор против гражданских в Киеве

В этой атаке Россия снова действовала не по военной логике, а по террористической. Ее цель – давить на украинское общество, бить по военно-политическому руководству через страх и истощение людей, поэтому под удар идут не армейские объекты, а места компактного проживания населения.

Важно! После массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая 2026 года количество жертв возросло до 3 человек. По состоянию на 25 мая было известно о 91 пострадавшем, среди них 3 детей, а уже 26 мая во время спасательных работ в полуразрушенном доме нашли фрагменты тела женщины, которую считали без вести пропавшей.

Киев для этого враг выбирает еще и из-за близости к границе. Для россиян это одно из самых удобных направлений, где можно совместить массированный удар с большим психологическим эффектом, поэтому столица и в дальнейшем будет оставаться одной из главных мишеней для таких атак.

Здесь ничего военного нет. Стоит террористическая задача геноцидного плана – давить на украинское военно-политическое руководство и украинское общество,

– сказал Свитан.

Во время таких обстрелов под огонь попадают объекты водоснабжения, больницы, школы, торговые центры, метро и другая гражданская инфраструктура. Россия бьет именно туда, где это больнее всего для мирного населения, и этим еще раз показывает, что для нее важен не военный результат, а масштаб разрушений и паники.

Удары шли в основном по инфраструктурным объектам. Это чистый терроризм в чистом виде,

– подчеркнул полковник запаса.

На этом фоне отдельно видно и другую проблему: даже при высоком проценте сбития часть целей все равно прорывается. И главный вопрос, как перестроить ПВО так, чтобы таких прорывов становилось как можно меньше.

Барьерная ПВО для защиты от дронов и крылатых ракет

Во время этой атаки Россия использовала около 600 дронов и 90 ракет. По данным, на которые сослался Свитан, из 600 дронов удалось сбить 549, и это дает примерно 90% уничтожения, но для такого масштаба удара этого все равно недостаточно, потому что даже несколько десятков целей, прорвавшихся, означают прямые попадания по городу.

Он обратил внимание, что с крылатыми ракетами ситуация выглядела хуже. Из 54 таких ракет сбили 44, то есть 10 прошли, а это уже более 20% и показатель, который свидетельствует, что нынешняя модель защиты надо усиливать не точечно, а по всей линии перехвата.

Если создать фронтовую ПВО, не объектовую, а именно барьерную, она может перехватывать 95 – 98% целей на крыле, а дальше добивать уже с помощью авиации или зенитно-ракетных комплексов,

– сказал Свитан.

Его логика заключается в том, что дроны и крылатые ракеты надо перехватывать еще на подлете, а не только прикрывать отдельные города или объекты уже в последней точке маршрута. Такая система плотнее закрывает пространство и дает больше времени, чтобы добить те цели, которые прошли первый рубеж.

Надо делать упор не на производство дронов-перехватчиков. У них будет процентов 20 применения, а в основном – на производство ракет малой дальности с инфракрасными головками самонаведения,

– подчеркнул полковник запаса.

Он считает, что именно это является оптимальным вариантом для борьбы с аэродинамическими целями, в частности с дронами и крылатыми ракетами. Если уплотнить фронтовую систему ПВО и добавить больше таких средств, процент сбития можно существенно поднять.

Если уплотнить фронтовую систему ПВО, мы тогда уйдем от поражения и по крайней мере приблизимся к сбитию 100% российских целей на крыле,

– сказал Свитан.

Речь идет о системе, где первый рубеж берет на себя барьерный перехват, а дальше в работу подключаются авиация и зенитно-ракетные комплексы. Так, по его мнению, Украина может существенно поднять процент уничтожения именно тех целей, что летят "на крыле".

Баллистические ракеты остаются самой сложной угрозой

Даже если Украина усилит защиту от дронов и крылатых ракет, проблема с баллистикой никуда не исчезнет. Такие цели не перехватываются теми же средствами, что и аэродинамические, поэтому здесь нужны либо специальные противобаллистические комплексы, или системы, которые могут сбивать ракеты наведения еще до удара.

Один из вариантов – работа систем вроде "Лиры", которые используют спуфинг и подменяют данные со спутников. Это не дает ракете нормально нацелиться, но таких средств мало, и они не прикрывают всю страну.

Проблема с баллистикой останется. Баллистические ракеты, хоть "Орешник", хоть "Искандер", можно перехватывать только противобаллистическими комплексами,

– сказал Свитан.

Обычных зенитно-ракетных комплексов Украина не имеет в таком количестве, чтобы полностью закрыть все пространство от таких ударов.

Если бы такие системы стояли везде и прикрывали всю страну, тогда, может, не так точно попадала бы баллистика,

– подчеркнул полковник запаса.

Поэтому даже эффективная работа ПВО против дронов и крылатых ракет не убирает главного риска, потому что баллистика и дальше остается самой тяжелой целью.

Как ответить на удары "Орешником"?

Свитан считает, что одной только обороны здесь мало, потому что против баллистических ударов Украине нужен еще и инструмент сдерживания. Он говорит о зеркальном ответе, который заставил бы Россию считаться с риском для собственных болевых точек, и прежде всего для Москвы.

Для нас важна возможность зеркальных ударов, а еще лучше – баллистикой по Москве. Это оптимальный вариант,

– сказал Свитан.

Он напомнил, что такое оружие в Украине до сих пор не создали, хотя война длится уже много лет. По его мнению, здесь стоит смотреть и на иранский опыт, где ставку сделали на большое количество баллистических ракет и удары по наиболее чувствительным точкам противника. Такой подход дал бы Украине дополнительный аргумент и против попыток запугивания "Орешником".

Сам "Орешник", как считает эксперт, Россия использует не только против Украины, но и как сигнал для Европы. В конвенционном снаряжении он не выглядит опаснее других российских ракет, а по точечной мощности, по его словам, "Кинжал" даже серьезнее, но угроза все равно остается, поэтому и защиту от таких ударов надо выстраивать отдельно.

Противостоять "Орешнику" можно несколькими методами. Один из них – развертывание систем типа THAAD, то есть внеатмосферного перехвата,

– объяснил полковник запаса.

Он отметил, что такие ракеты надо перехватывать еще до раскрытия боевой части. Еще один вариант он видит в противоракетном "зонтике" Aegis, но такую защиту Украина сможет получить только в случае вступления в НАТО. Параллельно Киеву надо убеждать партнеров передать системы THAAD и объяснять, что они будут прикрывать не только Украину, но и дипломатические объекты государств-союзников.

Что известно о давлении на украинскую ПВО?

ISW пишет, что во время массированной атаки 24 мая Россия снова использовала знакомую тактику: сначала перегружала украинскую ПВО большим количеством дронов, а уже потом била ракетами. В отчете отметили, что украинские силы сбили 91,5% беспилотников и 81,5% крылатых ракет, а сам удар стал самым массированным по количеству ракет с декабря 2024 года.

В Воздушных силах отметили, что Россия постоянно наращивает количество "Шахедов", которые запускает одновременно, и меняет тактику их применения. В один из дней зафиксировали запуск 741 беспилотника, из которых до целей добрались только 23, но именно масштаб таких налетов делает работу ПВО все сложнее.

После удара по Киеву в Воздушных силах также объяснили, что комбинированные атаки трудно отражать из-за одновременного применения различных средств поражения, различных параметров полета и погодных условий. Отдельно отметили, что для защиты большого города нужно много средств ПВО, а стопроцентной защиты от таких ударов сейчас не может гарантировать ни одна страна.

Владимир Зеленский заявил, что вопрос противовоздушной обороны сейчас является самым приоритетным в работе с партнерами. Он также призвал и дальше работать над устойчивостью украинских городов, совместными оборонными решениями и восстановлением общин после российских атак.