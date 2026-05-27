Об этом заявил заместитель командующего Воздушных сил Павел "Лазарь" Елизаров на полях IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность".

Что изменилось в атаках БпЛА?

Павел Елизаров отметил, что Россия существенно наращивает количество "Шахедов", которые она одновременно применяет во время атак. По его словам, в один из дней был зафиксирован запуск 741 такого беспилотника по территории Украины, однако до целей смогли добраться только 23.

Это отнюдь не снимает с нас ответственности за то, что эти "Шахеды" достигли целей. Но работа на самом деле становится все тяжелее, потому что количество "Шахедов", которые выпускаются одновременно, стремительно растет,

– отметил заместитель командующего Воздушных сил.

Он также добавил, что российские войска постоянно меняют тактику применения беспилотников и наращивают масштаб атак. Как отметил Елизаров, такие удары становятся все более сложными для системы ПВО – из-за одновременного использования большого количества дронов и комбинирования различных средств поражения.

К слову, россияне также могут использовать территорию Беларуси для запуска "Шахедов" – сейчас они готовят информационную почву для этого.

В частности, генерал-лейтенант Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 26 мая заявил, что белорусские силы зафиксировали 116 попыток украинских дронов пересечь международную границу с Беларусью за последнюю неделю.

Он также утверждал, что некоторые случаи пересечения границы украинскими дронами были преднамеренными попытками атаковать белорусскую пограничную инфраструктуру.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), эти заявления Россия может использовать как повод для осуществления "ответных ударов" по Украине с территории Беларуси.