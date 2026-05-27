Про це заявив заступник командувача Повітряних сил Павло "Лазар" Єлізаров на полях IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність".

Що змінилося в атаках БпЛА?

Павло Єлізаров зазначив, що Росія суттєво нарощує кількість "Шахедів", які вона одночасно застосовує під час атак. За його словами, в один із днів було зафіксовано запуск 741 такого безпілотника по території України, однак до цілей змогли дістатися лише 23.

Це аж ніяк не знімає з нас відповідальності за те, що ці "Шахеди" досягли цілей. Але робота насправді стає все важчою, бо що кількість "Шахедів", які випускаються одночасно, стрімко зростає,

– наголосив заступник командувача Повітряних сил.

Він також додав, що російські війська постійно змінюють тактику застосування безпілотників і нарощують масштаб атак. Як зазначив Єлізаров, такі удари стають дедалі складнішими для системи ППО – через одночасне використання великої кількості дронів і комбінування різних засобів ураження.

До слова, росіяни також можуть використати територію Білорусі для запуску "Шахедів" – зараз вони готують інформаційне підґрунтя для цього.

Зокрема, генерал-лейтенант Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 26 травня заявив, що білоруські сили зафіксували 116 спроб українських дронів перетнути міжнародний кордон із Білоруссю за останній тиждень.

Він також стверджував, що деякі випадки перетину кордону українськими дронами були навмисними спробами атакувати білоруську прикордонну інфраструктуру.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), ці заяви Росія може використати як привід для здійснення "ударів у відповідь" по Україні з території Білорусі.