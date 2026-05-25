Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ рассказал "Новинам.LIVE".

Почему сложно отражать комбинированные атаки?

По словам Игната, россияне специально усложняют работу нашим бойцам. Они не только запускают большое количество средств с различными параметрами полета, но и используют в свою пользу погоду – которая становится серьезным препятствием.

Тем средствам, которым нужна визуальная привязка к цели, работать в облака и грозу значительно труднее,

– пояснил представитель Воздушных сил.

Еще одной проблемой являются технические особенности западных зенитных систем.

Киев большой, и для его защиты нужно много ПВО. Одной батареей Киев не перекроешь, ведь это огромный город. Комплекс Patriot смотрит только в одну сторону, где у него направлен радар, а "за воротничок" может полететь что-то другое,

– сказал Игнат.

Да и плотность российских атак заставляет нашу ПВО работать на пределе возможностей. А самое главное – стопроцентного результата отражения комбинированных ударов пока не может гарантировать ни одна страна в мире.

Напомним, Юрий Игнат говорил, что россияне синхронизировали пуски ракет. Все для того, чтобы те заходили в воздушное пространство Украины в разное время и их было труднее сбить.