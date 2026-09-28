Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА.
Куда летят российские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Оболонь! Разделение! Реактивный БПЛА над Киевом! Реактивный БПЛА пролетел мимо Гостомеля в направлении Киева. Реактивный БПЛА – в пригороде Кропивницкого. Боровая!20:53, 28 сентября20:49, 28 сентября20:49, 28 сентября20:42, 28 сентября20:08, 28 сентября20:07, 28 сентября20:06, 28 сентября20:02, 28 сентября19:52, 28 сентября19:34, 28 сентября
Оболонь!
Разделение!
Реактивный БПЛА над Киевом!
Реактивный БПЛА пролетел мимо Гостомеля в направлении Киева.
Реактивный БПЛА – в пригороде Кропивницкого.
Боровая!