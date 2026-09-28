Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Буча/Ірпінь! Реактивний БпЛА - у передмісті Кропивницького. Нові реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини рухаються на Київщину. Борова! Реактивний БпЛА курсом на Обухів/Васильків з півдня. Реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва.20:08, 28 вересня20:07, 28 вересня20:06, 28 вересня20:02, 28 вересня19:52, 28 вересня19:34, 28 вересня
Буча/Ірпінь!
Реактивний БпЛА - у передмісті Кропивницького.
Нові реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини рухаються на Київщину.
Борова!
Реактивний БпЛА курсом на Обухів/Васильків з півдня.
Реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва.