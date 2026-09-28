Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:08, 28 вересня

Буча/Ірпінь!

20:07, 28 вересня

Реактивний БпЛА - у передмісті Кропивницького.

20:06, 28 вересня

Нові реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини рухаються на Київщину.

20:02, 28 вересня

Борова!

19:52, 28 вересня

Реактивний БпЛА курсом на Обухів/Васильків з півдня.

19:34, 28 вересня

Реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва.